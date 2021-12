Ventenni investiti, gli amici in aiuto alle due famiglie

Nel quartiere Monterosso di Bergamo raccolta fondi per i congiunti di Brahim e Driss. Effettuata mercoledì l’autopsia disposta dalla Procura. I funerali non sono ancora stati fissati.

Sono addolorati, ma anche sconvolti, increduli e arrabbiati per la morte di due giovani ragazzi che erano nel pieno della loro vita, ai quali tutti loro volevano tanto bene. Gli amici del ventiquattrenne Brahim Amine Ben Faresse e del ventunenne Driss Ouaissa, entrambi deceduti nella notte tra sabato e domenica dopo essere stati investiti da un’auto sulla Villa d’Almè-Dalmine nei pressi del disco-bar «Evolution» di Paladina, hanno deciso di unirsi tra di loro stringendosi in un grande ed affettuoso abbraccio alle famiglie dei due ragazzi. Così, oltre a continuare a portare il loro cordoglio e la loro vicinanza andando ogni giorno a trovare le due famiglie, hanno deciso di organizzare un gesto non solo simbolico, ma anche concreto: sin da subito, infatti, gli amici del quartiere di Monterosso (con il contributo anche di altri ragazzi di varie zone della Bergamasca) si sono attivati e hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei due ragazzi, che stanno vivendo momenti di estremo dolore.