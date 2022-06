Venti chili e, forse, un record: super trota pescata nel lago d’Iseo

Il tema del giorno è la siccità, ma non si è smesso di pescare. In particolare a dare soddisfazioni è il lago d’Iseo dove Pierluigi Belotti di Darfo Boario Terme è riuscito a catturare un esemplare di trota ibrido di marmorata lunga un metro e dal peso di venti chili. « Il record mondiale è di 22,5 kg, quello italiano da quello che risulta era di 18 kg circa. Sicuramente è l’esemplare di trota più pesante pescato nei laghi lombardi», afferma Belotti. Per lui la «pesca grossa»non è una novità: nel 2019 aveva pescato un pesce siluro lungo oltre due metri e dal peso di 70 chili, a inizio anno un luccio di un metro.