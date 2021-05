Verdello, addio a padre Bottarlini. Una vita dedicata all’Africa

Arrivò nel 1971 in Costa d’Avorio, dove rimase per 26 anni. Poi il servizio a Genova, soprattutto tra i più fragili. Martedì 4 maggio i funerali.

È morto domenica 2 maggio, all’età di 86 anni, padre Gerardo Bottarlini, nativo di Verdello, una vita dedicata alle missioni in Costa d’Avorio. Ordinato sacerdote nella nostra diocesi, aveva prestato servizio in terra bergamasca per una decina di anni. Poi il suo compaesano e missionario della Società missioni africane (Sma) padre Giacomo Ubbiali, lo invitò a fare un’esperienza in missione, come prete Fidei Domun.

Così, nel 1971, arrivò nella parrocchia di Santa Teresina a Tanda, nell’est della Costa d’Avorio. Nel Paese dell’Africa Occidentale rimase 26 anni, divisi in vari periodi e in missioni diverse: Tanda, Bouna, Tabou e Gragbo. Dal 1995 al 2001 fu anche Provinciale della Società missioni africane italiana, e per tre anni, dal 2007 al 2010 anche superiore dei missionari Sma in Costa d’Avorio, carica che a quel tempo era chiamata «Regionale».