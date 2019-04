Veronica, «cintura vera» di coraggio

La sua lotta contro una malattia misteriosa

Lo racconta in un’autobiografia realizzata con l’aiuto di un gruppo di ragazzi di una scuola media di Palazzolo, coordinati da Paolo Taesi, il professore di religione. Con il ricavato ha deciso di aiutare la Fondazione From dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, il suo punto di riferimento per le terapie: «La mia àncora di salvezza».