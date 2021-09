Via i soldi, danni a porte e finestre: baite brembane nel mirino dei vandali

Le vette della bassa Valle Brembana si scoprono preda di vandali e ladri. Sono sempre di più, infatti, negli ultimi mesi, i casi di furti e gli atti di vandalismo che le associazioni e i privati si sono ritrovati ad affrontare. Rifugi gestiti da volontari, chiese, cappelle dedicate alla Madonna e baite private, questi, senza nessuna distinzione, i luoghi colpiti nelle zone delle alture sopra San Pellegrino, San Giovanni Bianco e Val Brembilla. «Noi – racconta Martino Pesenti, presidente del Gesp (Gruppo Escursionistico San Pellegrino ) – nel solo mese di luglio abbiamo subìto ben tre effrazioni al nostro rifugio sul monte Zucco: per tre volte hanno scassinato una finestra (sempre diversa, rovinando così tre e facendo lievitare i costi per sistemarle tutte) per entrare. Nella prima occasione hanno potuto rubare poche centinaia di euro che avevamo lasciato in cassa, mentre nelle successive non hanno trovato nulla perché dopo il primo episodio non abbiamo più lasciato soldi al rifugio. E, sempre a luglio, hanno anche tentato di scassinare la porta per entrare nella chiesa di Sussia, rovinandola vistosamente, senza però riuscire ad accedere all’interno.