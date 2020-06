Via Tiraboschi, nuovi vasi e panchine «Belli, ma così il viale si è ristretto»

Il nuovo arredo urbano di via Tiraboschi convince a metà commercianti e cittadini, che promuovono l’incremento di verde e funzionalità della vasca del centro, ma non la mole eccessiva dei vasi cilindrici. «Positiva la sinergia tra Comune, Distretto urbano del commercio e la nostra associazione Bergamo In Centro, unite per un restyling necessario e degno di un’arteria dello shopping che adesso è un’alternativa a via XX Settembre», confida la rappresentante dei negozi di via Tiraboschi Giovanna Pesenti. Tra i numeri pari della via svetta una sola pianta dal cilindro largo due metri, ben otto invece sull’altro lato della strada, ricca di negozi d’abbigliamento. «Un po’ di verde in città ci voleva – commenta la responsabile di Calzedonia –, le panchine aiutano il commercio».