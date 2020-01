Villa-Dalmine in ritardo Il Ducato punge Gafforelli

«La Villa d’Almè-Dalmine ha storia ch’è infinita, speriam, se avrà fine, d’esser ancora in vita»: è senza peli sulla lingua che il duca Smiciatöt del Ducato di Piazza Pontida Mario Morotti, trascinato da una carrozza di regali cavalli bianchi, augura buon anno nel porticato di palazzo della Provincia al suo presidente Gianfranco Gafforelli. Il suono soave delle rime baciate che tradizionalmente accompagnano gli auguri del Ducato alle autorità cittadine non smorzano la provocazione insita nel proposito per il 2020, affinché venga smorzato «l’avventurismo stradale di Bergamo e Provincia, dove si formano delle code e il traffico s’impiglia».