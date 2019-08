Villongo-Sarnico, il Basso Sebino in coda Di notte si lavorerà per le riasfaltature

Iniziato il cantiere per rifare finalmente i parapetti tra Villongo e Sarnico. E il traffico va in tilt. Lavori in notturna solo nella fase finale, per via dei costi.

Agosto inoltrato, turisti alla spicciolata che fanno la fila verso il lago, e gli irriducibili che – invece – su quel tratto battutissimo di provinciale 91 ci passano, ogni giorno, per andare al lavoro. Tutti appassionatamente fermi, in coda: i lavori di manutenzione stradale in corso da qualche giorno tra Sarnico e Villongo, come previsto stanno creando un bel po’ di disagi alla circolazione. Lunedì la Provincia ha infatti dato il via libera al rifacimento del parapetto nel tratto di strada che, dall’Isola di Villongo (incrocio fra via Verdi che sale ai due Adrara e ai Colli di San Fermo, e viale Italia) sbuca a Sarnico: tratto che gridava vendetta da anni, con il guard rail rattoppato a più riprese, anche con porzioni di barriere in plastica. E strapiombo a lato.