Volare all’estero, una babele in attesa del pass europeo: ecco il vademecum

Cominciamo con i (pochi, pochissimi) punti certi: per viaggiare in Italia in aereo le limitazioni sono minime. Per la Sicilia il 23 maggio è cessata (in anticipo) l’ordinanza regionale che prevedeva registrazione sul portale e test. Per la Sardegna fino al 15 giugno c’è l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma «Sardegna Sicura» e comunicare l’esito negativo di un tampone (antigenico o molecolare) fatto entro le 48 ore prima, il completamento del ciclo vaccinale o di aver ricevuto una dose da almeno 15 giorni. Poi pare che i controlli non siano particolarmente stringenti, ma questo è un altro paio di maniche. Per l’estero, invece, la situazione si complica. Il consiglio è navigare su reopen.europa.eu, sito ufficiale dell’Unione Europea dove si può comporre il proprio viaggio personalizzato e ottenere così tutte le indicazioni aggiornate sui requisiti. Parecchio variegati, il che non aiuta.