Voli cancellati, Elisa rimane bloccata in Cina

La 21enne di Telgate lo scorso autunno aveva raggiunto Hangzhou come ragazza alla pari. «Cancellati tutti e 4 i collegamenti prenotati».

Quattro voli cancellati e l’angoscia di non sapere quando potrà tornare a casa. Elisa Colosio è una studentessa di 21 anni di Telgate. Iscritta al secondo anno di Lingue alla Cattolica di Brescia, nell’autunno 2019 decide di provare un’esperienza di sei mesi come ragazza alla pari in Cina.

Con l’obiettivo di consolidare le sue basi di cinese, lo scorso ottobre lascia Bergamo direzione Hangzhou, una delle sette capitali antiche della Cina, a circa 100 chilometri da Shanghai. «Inizialmente è stata un’esperienza positiva, insegnavo inglese alla bambina di nove anni della famiglia che mi ospita, e avevo abbastanza tempo libero per vedere la città, una metropoli da dieci milioni di abitanti famosa per le sue pagode e per il lago Occidentale. Poi, da gennaio è cambiato tutto».