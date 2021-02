Voli e ampliamento: Orio pronto a ripartire Nel 2020 -72%, ma si lavora per l’estate

Le cifre ufficiali, vidimate da Assaeroporti, dicono 3 milioni 833 mila 63 passeggeri, con un calo del 72,3% rispetto al 2019. Perfettamente in linea con il meno 72,6 a livello nazionale. Orio si lecca le ferite dopo un 2020 disastroso che lo conferma comunque al terzo posto tra gli aeroporti italiani. Sia per i passeggeri che per le merci, dove la perdita è stata però del 56,7%, ben più della media nazionale del 23,7. L’annus horribilis conferma gli assetti nazionali, con Fiumicino e Malpensa ai primi due posti (nei cargo le posizioni s’invertono) e Orio dietro: tra i passeggeri si segnala l’exploit di Catania, salito al quarto posto.

Ma si tratta di dati che necessariamente lasciano il tempo che trovano, vista la pandemia: a Orio sono rimasti a terra 10 milioni di passeggeri in un anno e Fiumicino e Malpensa hanno fatto pure peggio, sia in valore assoluto che percentuale. Ora però bisogna ripartire in tutti i modi possibili, sia sul versante delle infrastrutture che dei voli della stagione estiva, e a Orio non sono rimasti con le mani in mano.