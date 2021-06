Volo di nove metri dal balcone, grave bambino di cinque anni a Ciserano

È salito su una cesta di vimini lasciata sul balcone al secondo piano, approfittando che la mamma era scesa per un attimo a prendere degli oggetti in cantina. Dopodiché si è sporto nel vuoto, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra da nove metri, sul pavimento in cemento del piano seminterrato dei garage.

È quanto accaduto giovedì sera, a Ciserano, in un condominio in via Walt Disney, a un bambino nigeriano di 5 anni (ne compirà 6 tra pochi giorni) che attualmente si trova ricoverato in condizioni gravi, ma al momento stabili, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale papa Giovanni di Bergamo.