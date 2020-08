Zero contagi, la prima volta in 6 mesi «Bergamo non dimentica, siate prudenti»

Nelle ultime 24 ore nessun caso positivo in Bergamasca: ci vogliono però 40 giorni con nessun tampone positivo per mettere la parola fine alla pandemia da coronavirus. Il coordinatore degli infermieri della Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni: bardati come a marzo e l’attenzione resta alta. «Rispettate gli altri».

Nelle ultime 24 ore zero nuovi positivi al coronavirus in tutta la Bergamasca. È un dato importante, dal forte valore simbolico, un traguardo atteso sei mesi ma non è ancora il momento di abbassare la guardia, avvertono gli esperti . Lo dicono i dati in Lombardia, sabato 22 agosto 185 i nuovi casi di contagio, oltre mille in tutta Italia. Per buona parte delle scorse settimane la nostra è rimasta in testa alla classifica delle province lombarde (e italiane) con più contagiati. Sabato la tanto attesa notizia. Il sindaco Giorgio Gori dichiara: «Segniamo un altro punto a nostro favore nella lotta al Covid-19». Luca Lorini, primario della Terapia intensiva del Papa Giovanni, invita alla prudenza: «Ci vogliono almeno 40 giorni con nessun tampone positivo perché si possa mettere la parola fine. Ne bastano invece solo 15 caratterizzati da comportamenti irresponsabili per tornare a marzo».

«Siamo a Bergamo: qui basta tornare con la mente a marzo per capire che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Basta ricordare quello che abbiamo vissuto solo qualche mese fa, sulla nostra pelle. Il tempo diluisce i ricordi, è vero. Ma non qui, non a Bergamo». Alessandro Bresciani è una di quelle persone che, ancora oggi, vive e lavora come se si fosse in piena epidemia. O quasi.