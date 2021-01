Zona gialla, un ristorante su 2 non apre Troppo pochi due giorni per organizzarsi

In molti hanno rinunciato: troppo pochi due giorni per organizzarsi e ripartire in modo adeguato. L’amarezza del settore: «Chiediamo di lavorare, di avviare una politica che ci permetta corrette alternanze».

«Era logico». Petronilla Frosio, ristoratrice di lungo corso e presidente di categoria per Ascom, non ha dubbi: «Io ieri ho aperto e lo sarò pure oggi, ma quei ristoranti che lavorano prevalentemente la sera che cosa stavano aperti a fare? Per due giorni in zona gialla?». Tanto più che «dopo Natale si lavora con menu nuovi, inutile farli per due giorni con davanti la chiusura del fine settimana e il punto di domanda di lunedì».

Morale, una saracinesca su due ieri è rimasta abbassata tra i ristoranti, e oggi il bis è garantito. Una decisione che molti hanno comunicato nei giorni precedenti con dei post dal sapore molto amaro sui social. Come Nicola Zanini, dell’omonimo ristorante enoteca di Borgo Santa Caterina: «Aprire un’attività di ristorazione vuol dire contattare i fornitori con qualche giorno di anticipo, verificare la disponibilità delle merce ed acquistarla, prevedere la mole di lavoro (in questi difficili giorni è davvero impossibile) perchè lavorando con i prodotti freschi ciò che avanza viene buttato o comunque perso, bisogna far rientrare i dipendenti con qualche giorno di anticipo (a ristorante chiuso e di conseguenza senza introiti) per pulire e sanificare gli spazi, per cominciare a preparare le basi di cucina, insomma una serie di costose attività che non verranno minimamente coperte dal lavoro a singhiozzo a cui siamo sottomessi».