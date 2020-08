Zona rossa, i pm credono a Conte «Attendibile sul verbale del Cts»

La versione del premier Giuseppe Conte sul verbale del Cts sarebbe considerata attendibile dai pm della Procura di Bergamo. O meglio, secondo indiscrezioni filtrate dai corridoi dei palazzi di giustizia bergamaschi, non ci sarebbero elementi per fare sospettare agli inquirenti che indagano (anche) sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano che quanto affermato dal presidente del consiglio sulla tempistica di ricezione del fatidico verbale del 3 marzo del Cts, nel quale il comitato tecnico scientifico consigliava al governo d’istituire la zona rossa in Valle Seriana, non corrisponda a verità.

«Sono stato sentito come persona informata sui fatti, non posso riferire ciò che ho detto ai magistrati ma su alcuni giornali leggo che ho detto il falso: è una sonora sciocchezza», ha detto Conte qualche giorno fa nell’intervista a «La Piazza» in risposta a chi, in testa il leader leghista Matteo Salvini, ne invocava le dimissioni sostenendo che la versione dei due giorni di ritardo tra il varo del documento e la sua effettiva lettura da parte del premier sia una colossale bugia. «Che io abbia mentito ai pm su Alzano e Nembro è una sonora sciocchezza», aveva ribadito Conte nel corso della stessa intervista confermando la versione delle 48 ore di stand-by, quelle trascorse tra la relazione degli scienziati in data 3 marzo e l’arrivo del documento sul tavolo del premier solo il 5 marzo.