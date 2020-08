Zona rossa, l’assessore Gallera: «Dimostrato che la volevamo»

Un audio pubblicato ieri mattina, venerdì 31 luglio, sul sito del «Corriere della Sera» riapre polemiche e discussioni sulla mancata realizzazione della «zona rossa» nei Comuni di Alzano Lombardo e Nembro nei primissimi giorni di marzo, quando il Covid-19 mieteva un numero impressionante di vittime proprio nei due paesi ai piedi della Valle Seriana.

È il 4 marzo quando il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiede spiegazioni in una riunione con i vertici della Lombardia, fra cui l’assessore al Welfare del Pirellone, Giulio Gallera e, in collegamento, il governatore Attilio Fontana. «Diciamo - dice Speranza - che tutto quello che abbiamo fatto finora non porta nessun segnale minimo di contenimento». Ma Fontana e Gallera si affrettano a rispondergli che «è un po’ presto». Nell’audio si parla delle misure prese, ed è Gallera a spiegare che « il dato è un po’ grezzo. Questo dato qui sono i tamponi di ieri, dell’altro ieri... Peraltro ormai la gente arriva e noi la ricoveriamo perché è in situazione... poi gli fai il tampone, poi il tampone viene visto in ventiquattro, trentasei ore, torna qui in leggera... è la fotografia di due giorni fa sostanzialmente...».