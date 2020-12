Zona rossa, scattano le restrizioni Controlli e deroghe. «Siate responsabili»

Rieccoci in zona rossa. Da oggi e fino a domenica 27, poi ancora dal 31 dicembre al 3 gennaio, e il 5 e 6 gennaio, tornano in vigore i divieti di quest’autunno, seppure con qualche deroga per consentirci di trascorrere le feste con parenti o amici. In mezzo qualche sprazzo di arancione, in cui saranno aperti anche i negozi, ma non bar e ristoranti, che dopo aver abbassato le serrande ieri sera, potranno tonare ad alzarle solo il 7 gennaio, quando torneremo in zona gialla. La stretta di Natale ci costringe dunque a rispolverare le autocertificazioni: dovremo averle sempre a portata di mano fino all’Epifania, tenendo conto che in zona rossa si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro, salute, necessità e, novità di questo periodo, una volta sola al giorno in un massimo di due persone (esclusi gli under 14, i disabili e le persone non autosufficienti), per andare a trovare parenti o amici. Deroghe che da una parte allentano la stretta dei divieti, ma che dall’altro potrebbero complicare il compito di chi sarà chiamato a verificare la reale legittimità degli spostamenti. I controlli ci saranno, coinvolgeranno tutte le forze dell’ordine e saranno più intensi che in altri periodi.