Zucchi Ats: «I dati sono molto bassi. La Bergamsca non è da zona rossa»

Pur con tutte le premesse doverose ripetute ad oltranza – «Se si abbassa la guardia ricaschiamo nel caos, guai a mollare proprio adesso» –, il direttore del Servizio epidemiologico di Ats Bergamo, Alberto Zucchi, è decisamente ottimista. Tanto da spingersi più in là del solito: «A Bergamo è più alto il rischio di patire le conseguenze della zona rossa che quello epidemiologico. Ecco perché sono d’accordo alla deroga per la nostra provincia. Anzi. Dirò di più: abbiamo un livello talmente contenuto di diffusione del virus che la Bergamasca dovrebbe essere lasciata libera di vaccinare in via prioritaria anche le categorie produttive, oltre alla fasce stabilite a livello nazionale. È una priorità proteggere anche l’economia, oltre che la salute, qui dove i contagi ormai sono davvero bassi».

Un passo indietro, a partire dai dati. Fino a settimana scorsa raccontavamo del rimbalzo dei casi, e della curva che per due settimane consecutive dopo Natale è tornata a salire .