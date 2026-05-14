A2A annuncia la costruzione di due data center in Lombardia, uno a Cassano d’Adda

A2A, società attiva nei settori energia, ambiente e acqua, è pronta a realizzare i primi due data center in Lombardia e conta di aprire il primo cantiere già nel 2027. L’annuncio è stato fatto a margine della presentazione dei risultati che il gruppo ha conseguito nel primo trimestre 2026. I comuni interessati dai nuovi impianti sono stati indicati dallo stesso amministratore delegato Renato Mazzoncini: «I primi su cui stiamo lavorando sono a Brescia (già in fase di costruzione, ndr) e a Cassano d’Adda». E aggiunge: «In realtà da quando abbiamo fatto il lancio del piano industriale, abbiamo avuto tantissimi operatori che sono venuti a trovarci, o perché hanno interesse a collegare i loro data center al teleriscaldamento come a Milano».