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Economia Giovedì 14 Maggio 2026

A2A annuncia la costruzione di due data center in Lombardia, uno a Cassano d’Adda

LA DECISIONE. Il primo cantiere è previsto nel 2027. Le strutture saranno collegate al teleriscaldamento.

Lettura meno di un minuto.
A2A annuncia la costruzione di due data center in Lombardia, uno a Cassano d’Adda
Un’operatrice in un data center

Cassano d’Adda

A2A, società attiva nei settori energia, ambiente e acqua, è pronta a realizzare i primi due data center in Lombardia e conta di aprire il primo cantiere già nel 2027. L’annuncio è stato fatto a margine della presentazione dei risultati che il gruppo ha conseguito nel primo trimestre 2026. I comuni interessati dai nuovi impianti sono stati indicati dallo stesso amministratore delegato Renato Mazzoncini: «I primi su cui stiamo lavorando sono a Brescia (già in fase di costruzione, ndr) e a Cassano d’Adda». E aggiunge: «In realtà da quando abbiamo fatto il lancio del piano industriale, abbiamo avuto tantissimi operatori che sono venuti a trovarci, o perché hanno interesse a collegare i loro data center al teleriscaldamento come a Milano».

Primo cantiere nel 2027

A2A annuncia la costruzione di due data center in Lombardia, uno a Cassano d’Adda
L'amministratore delegato e direttore generale di Gruppo A2A, Renato Mazzoncini

«In autunno - prosegue Mazzoncini - vedrete sicuramente inaugurare nuovi impianti connessi, come quello di Brescia al teleriscaldamento», che in città viene gestito proprio dalla stessa A2A. Altri operatori invece sono interessati a «sviluppare insieme a noi tutto il data center».

L’a.d. Mazzoncini: «In realtà da quando abbiamo fatto il lancio del piano industriale, abbiamo avuto tantissimi operatori che sono venuti a trovarci»

Quanto alla legge regionale della Lombardia Mazzoncini spiega che «prevede corsie preferenziali per data center progettati secondo determinate rispetto alle linee guida». «Ad esempio prevede minori oneri per quelli realizzati in aree brownfield (dismesse, ndr) e se sono collegati al teleriscaldamento». «Noi - conclude - la valutiamo positivamente perché stiamo lavorando su queste linee».

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