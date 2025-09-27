Addio a Pasquale Pistorio, fu nel Cda di Brembo. Bombassei: mente brillante, un amico

«Pasquale era un amico, ma soprattutto una persona eccezionale, unica» il ricordo di Bombassei. «L’ho conosciuto in Confindustria, eravamo entrambi vicepresidenti – io alle relazioni industriali lui all’innovazione – durante la presidenza Montezemolo»

dove è rimasto dall’aprile 2008 fino all’aprile 2017. «Pasquale era un amico, ma soprattutto una persona eccezionale, unica» il ricordo di Bombassei. «L’ho conosciuto in Confindustria, eravamo entrambi vicepresidenti – io alle relazioni industriali lui all’innovazione – durante la presidenza Montezemolo. Abbiamo presto scoperto grandi affinità umane e professionali. La sua curiosità, la lucidità delle sue analisi mi affascinarono e decisi di proporgli di entrare nel nostro consiglio al quale diede, grazie alla sua brillante intelligenza, un contributo davvero importante». «Ma quanto mi mancherà maggiormente - conclude il presidente emerito di Brembo - è la sua simpatia e la sua umanità da gentiluomo del Sud».