Aeroporto di Orio, venerdì nuovo sciopero all’handling

Nuovo sciopero nazionale in vista, questa volta di 24 ore, negli aeroporti italiani per i lavoratori del comparto dell’handling, cioè gli addetti all’assistenza a terra impegnati nel carico e scarico dei bagagli, nei check-in dei passeggeri e nel servizio agli aeromobili. La mobilitazione, che è la terza in pochi mesi, è proclamata per venerdì 29 settembre e coinvolgerà anche i circa 500 addetti del comparto nello scalo di Orio al Serio, alle dipendenze di tre società, BGY International Services (BIS), Airport Global Service Spa (AGS) e FC Handling.