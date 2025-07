Al via Seriana Space Valley con sette realtà aderenti

Si chiama Sisei, acronimo di Seriana institute for space exploration and innovation, ed è il nuovo incubatore di imprese e soggetti attivi nell’economia spaziale promosso dal Comune di Gandino e dalla società Mars Planet Technologies di Curno.

Distretto dell’industria aerospaziale

Il progetto, di cui si è iniziato a parlare già ad aprile 2023, punta a creare in Valle un vero e proprio distretto dell’industria aerospaziale, convogliando piccole e medie imprese attorno a progetti comuni. Giovedì 24 luglio, a Leffe, è stata costituita l’associazione che riunisce le prime realtà aderenti, tutte molto diverse fra loro: si va dall’azienda tessile Punto Azzurro, alla realtà di progettazione meccanica Tecnohit, passando per la società di droni Drone master, la FK Group attiva nel settore dei macchinari e la realtà del medicale Tehuti di Bergamo.

L’obiettivo: un centro di simulazione

Tra le attività strategiche previste dall’associazione ci sono la creazione di un centro di simulazione analogica per l’esplorazione spaziale, lo sviluppo di relazioni industriali e servizi di consulenza per le imprese, percorsi di formazione tecnico-scientifica e la promozione del trasferimento tecnologico tra ricerca, industria e territorio. Già attiva, spiegano, anche la collaborazione con lo Swiss Institute for Disruptive Innovation di Lugano.