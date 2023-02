Albini risale la china, ricavi su del 37%: obiettivo 200 milioni

Dopo un anno e mezzo e forse più trascorso a lavorare da casa - almeno chi poteva usufruire dello smart working - con il rientro in ufficio le tute sono state dismesse per ritornare ad un abbigliamento più consono. Questo ha consentito ad un settore come quello del tessile-abbigliamento, che durante l’emergenza sanitaria ha sofferto particolarmente - di riprendersi. E di ripresa può parlare Albini Group, che l’anno scorso ha visto risalire i ricavi: il fatturato consolidato è cresciuto del 37%, attestandosi a 180 milioni di euro, con l’export che pesa per il 75%, in un settore, quello della moda, che a livello nazionale è secondo per esportazioni. L’obiettivo, per il 2023, è quello di raggiungere i 200 milioni.