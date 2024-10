Arriva l’It Wallet: patente e tessera sanitaria sul cellulare

L’annuncio è del sottosegretario con delega all’Innovazione Butti, che ha sottolineato come l’Italia anticiperà i tempi rispetto al wallet europeo. Il test partirà da 50mila italiani, passerà a 1 milione e poi alla totalità dei cittadini che vorranno usufruirne. Dopo primi tre documenti ne saranno aggiunti altri.

Prima dell’Europa

Al via il 23 ottobre

La sperimentazione, conferma il sottosegretario, «parte il 23 ottobre su app IO, si partirà con 50mila poi 1 milione e poi la totalità degli italiani che vorranno usufruire della sperimentazione. Dopo primi tre documenti vedremo di implementarne altri». Su chi parteciperà alla sperimentazione il dipartimento digitale farà con il sottosegretario una «riunione nei prossimi giorni, faremo verifiche per trovare un mix tra aspetto geografico, sociale, età e genere per arrivare a un campione il più corretto possibile».

Per tutti dal 4 dicembre

Secondo le prime indicazioni dal 4 dicembre il “portafoglio digitale” potrà essere nelle tasche, o meglio negli smartphone, di tutti. Mancano ancora alcune tecnicalità, il Dipartimento digitale deve trovare il panel giusto di partecipanti, mixando tra aspetto geografico, sociale, età e genere «per arrivare a un campione il più corretto possibile» spiega il sottosegretario. Nella pratica, in modo random, nei prossimi giorni a chi ha scaricato l’app Io sul suo telefonino potrebbe arrivare una notifica in cui viene chiesto se si vuole aderire alla sperimentazione. A inizio 2024 l’app IO è installata su oltre 37 milioni di dispositivi e integra più di 280mila servizi messi a disposizione da oltre 15mila enti, con cui ogni mese interagiscono in media oltre 4 milioni di utenti.