Aruba, corso gratuito per impiantisti It. «Assunto il 90% degli ex partecipanti»

Il corso si terrà, infatti, presso il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro , fiore all’occhiello nel network delle infrastrutture Data Center di Aruba, e prevede attività teoriche in aula e on the job per un totale di 56 ore .Data di partenza del progetto formativo è il prossimo 3 aprile e si rivolge a persone non occupate. Al termine dell’Academy, le persone formate che avranno superato con successo il corso entreranno a far parte dell’azienda. « I profili tecnici e specializzati sono tra i più difficili da reperire nel mercato del lavoro , sia per l’elevata richiesta di queste figure sia per la problematicità nel trovare persone con le giuste competenze», dichiara Daniela Sonzogni, Regional Manager di Manpower.