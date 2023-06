Attenzione ai conti «dormienti», finiscono nelle casse di Stato

Chi dorme non solo non piglia pesci, ma rischia anche di vedersi svanire i risparmi di una vita. Stiamo parlando dei «rapporti dormienti», ovvero di tutta una serie di strumenti finanziari che, non essendo stati movimentati per almeno vent’anni, finiscono definitivamente nelle casse dello Stato italiano. L’elenco degli strumenti in questione è lungo e chiama in causa servizi e prodotti noti a tutti: dai conti correnti agli assegni circolari, dai libretti (nominativi o al portatore) ai certificati di deposito (anch’essi nominativi o al portatore), passando per i fondi di investimenti, le polizze vita e tanti altri strumenti finanziari.