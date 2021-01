Bar e ristoranti chiusi: alimentare ko «La Bergamasca ha perso 20 milioni»

Coldiretti: causa pandemia, nel 2020 il settore ha subìto una crisi senza precedenti. In Italia la perdita di fatturato è di oltre 9,6 miliardi per i mancati acquisti in cibi e bevande.

Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi per i mancati acquisti in cibi e bevande nel 2020, con ricadute pesantissime anche in Bergamasca. È quanto emerge dal bilancio Coldiretti sulle conseguenze delle nuove chiusure e delle limitazioni imposte alla ristorazione dalle misure anti contagio. I consumi fuori casa degli italiani per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono crollati del 48% nel corso del 2020 con una drastica riduzione dell’attività che - sottolinea la Coldiretti - pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura fino ai prodotti lattiero caseari che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.