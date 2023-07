Benzinai disorientati tra guerra dei prezzi e l’assenza di ricambio

Il «no name» stravince sul logo quando si parla di benzinai che, dal 2022, vivono un «saliscendi» dei prezzi complice la pesante crisi petrolifera. «Il prezzo della benzina si è raddoppiato ed ancora di più è cresciuto quello del gasolio negli ultimi 25 anni. Situazione che ha spostato l’utenza da una pompa ad un’altra, alla ricerca di risparmio. Con questi prezzi pazzi, la fidelizzazione non esiste più», spiega Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo.

I benzinai self-service sono ormai il 80%

In soldoni: il self service (80%) ha spodestato la modalità servita (20%) e pompe bianche (distributori senza bandiera con acquisto diretto in raffineria) e impianti ghost - senza gestore e solo automatizzati - hanno dato scacco a brand come Q8 (65 distributori), Eni (48) ed Esso (45). Nella guerra del prezzo a rimetterci è stato anche il numero di imprese, in 20 anni passate da 292 a 224. Un ribaltone che ha portato anche alla revisione delle professionalità: il sistema storicamente basato sulla figura del benzinaio, imprenditore o comodatario dell’impianto per la compagnia, è stato sostituito dalla gestione diretta e da parasubordinati. Ruolo chiave nel cambiamento lo ha avuto anche l’assenza di ricambio alla guida delle attività, come evidenziano i dati: il 25,5% di titolari di distributori ha oltre 60 anni, il 34,3% ne ha più di 50 e solo il 5,9% è al di sotto dei 30.

Il cambiamento repentino del lavoro di benzinaio

Ad aggravare la situazione ha contribuito la difficoltà delle generazioni storiche ad adeguarsi alle nuove tecnologie del comparto. «Il lavoro del benzinaio – commenta Renato Mora, presidente Gruppo Benzinai Ascom Bergamo - si è modificato drasticamente e rapidamente, non dando il tempo ai gestori di vecchia scuola di adeguarsi ai cambiamenti gestionali e relazionali con clienti e compagnie petrolifere». Il settore risente inoltre della differenza di genere, poiché, dati alla mano, le donne risultano in misura inferiore rispetto alla media del commercio (15 su 102 ditte individuali pari al 14,70%). Gli orari lavorativi prolungati e la pericolosità dell’attività rappresentano deterrenti per l’universo femminile che, storicamente, riveste però un ruolo primario come coadiuvante nell’impresa del marito o socio nell’impresa di famiglia. Le prospettive per il futuro del comparto non sono dunque rosee. «Se gli ultimi sono stati anni di grande cambiamento, con cessioni di impianti e apertura di nuove bandiere e pompe bianche, i prossimi vedranno un’accelerazione ulteriore. Costi insostenibili, concorrenza sempre più aggressiva ed assenza di ricambio generazionale porteranno ad un’altra rivoluzione».

La politica e la autoregolazione del mercato