«Bergamo Job Festival», gli studenti incontrano le aziende

Dal 27 aprile prenderà il via «Bergamo Job Festival», l’iniziativa – promossa da Confindustria Bergamo e Ufficio scolastico territoriale di Bergamo e realizzata con Unimpiego Confindustria – che vuole creare un’occasione d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico e le aziende del territorio. Da quest’anno è stata avviata anche la collaborazione con il partner tecnico LiveForum che ha portato all’introduzione di una piattaforma per la gestione degli abbinamenti.

Sono previsti colloqui individuali a distanza tra gli studenti e i responsabili aziendali che coinvolgeranno 250 ragazzi, nell’arco di 2 settimane e 95 imprese, interessate a entrare in contatto con potenziali nuove risorse da inserire in organico. Complessivamente sono stati programmati oltre 1500 incontri, con collegamento da casa in orari pomeridiani. Le aziende potranno spalmare i colloqui in più giornate e avranno quindi la possibilità di incontrare più giovani nei diversi indirizzi.