Biotecnologie e impresa: segui qui la diretta video dalle 17

Ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente, dare nuova vita ai rifiuti, limitare gli sprechi alimentari, e non solo . Le biotecnologie stanno dando vita a nuovi modelli di impresa in grado di cambiare il nostro presente e il nostro futuro. Perché la salute del pianeta è la salute dell’uomo. Come ha gridato l’appello senza precedenti lanciato a settembre da oltre 200 riviste mediche internazionali, in cui gli scienziati hanno chiesto ai leader mondiali di intraprendere azioni urgenti contro il cambiamento climatico, la più grave minaccia alla salute globale.

Oggi, martedì 5 ottobre, alle ore 17 Federchimica Assobiotec, realtà che rappresenta circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione delle biotecnologie, racconterà questa nuova generazione di imprenditori in diretta web. Interverranno insieme alle imprese: Elena Sgaravatti (vicepresidente Federchimica Assobiotec), Gianni Silvestrini (direttore scientifico Kyoto Club e QualEnergia), Deborah Piovan (portavoce di Cibo per la Mente), Sara Roversi (presidente Future Food Institute), Mariagiovanna Vetere (direttrice affari istituzionali Cluster Spring). Condurrà il giornalista Giampaolo Colletti.