Bolletta elettrica, rischio impennata bollette del 40%. «Governo al lavoro per ridurre i rialzi»

«Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenta del 40% - spara il ministro, che ha la competenza sull’energia -. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle». Poi in poche parole spiega il perché della stangata in arrivo: «Succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta».

In serata, lunedì 13 settembre, il ministro interviene di nuovo, spiegando che l’andamento dei prezzi è già noto agli esperti e rassicura: «Il governo è fortemente impegnato - afferma - per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie».