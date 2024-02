Brembo apre il suo primo sito produttivo in Thailandia

Il nuovo sito realizzerà sistemi frenanti per i costruttori di moto presenti sul territorio, a partire dai produttori europei e americani. Sorgerà nel distretto industriale di riferimento per le due ruote nel Paese, situato nella provincia di Rayong, a sud della capitale Bangkok. A regime, il sito Brembo impiegherà circa 150 persone.

«L’apertura del nuovo sito produttivo in Thailandia rappresenta un passo cruciale nella nostra strategia di espansione globale – ha dichiarato Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo –. Ci rafforziamo nel segmento per noi chiave delle due ruote e consolidiamo il ruolo di Brembo come Solution Provider per i nostri clienti che operano nel Paese. Con questo investimento poniamo le basi per ulteriori sviluppi del nostro business nella regione dell’Asean».