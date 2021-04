Brembo in Formula E, a Roma in pista i freni green che nascono a Curno

Brembo in pista a Roma domenica, con suoi impianti frenanti più green, nella tappa italiana del campionato di Formula E. Molto più di una semplice gara automobilistica: le monoposto elettriche, 24 in gara nella due giorni romana che si conclude questa sera, sono veri e propri test sul campo delle innovazioni tecnologiche destinate alle auto che vedremo sulle strade nel prossimo futuro. Da qui l’importanza, anche economica e industriale, della sfida su pista a zero emissioni.

Leggerezza la parola d’ordine per chi si sta cimentando con il mondo della mobilità elettrica. Non a caso tra i quattordici main sponsor della FE (il primo E -Prix nel 2014) nomi come Abb, Bosh, Enel X, Michelin, tutte società impegnate da tempo nello sviluppo di soluzioni per la nuova mobilità sostenibile.