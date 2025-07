Brembo da mezzo secolo in pista, grazie ai freni che nascono a Curno

Tra Formula 1 e MotoGp

È con questo pensiero in testa che, da 50 anni, Brembo lavora ai dischi, alle pinze, alle pastiglie, alle pompe e al Brake by Wire (BBW) e, più in generale, all’impianto frenante delle auto di Formula 1 e non solo, diventando un vero e proprio punto di riferimento della competizione su quattro e due ruote. La dedizione e la ricerca che l’azienda bergamasca mette in questo campo sono premiate ogni anno; Brembo, infatti, non è fornitore unico dell’impianto frenante come accade, per esempio, per i pneumatici della F1 o con altri brand in molte categorie; eppure fornisce le pinze a dieci team di Formula 1, nove direttamente e uno tramite la controllata AP Racing, che conta circa 200 collaboratori presenti nella sede di Coventry, in Inghilterra. Inoltre, ogni domenica di Gran Premio metà griglia si schiera con un impianto frenante firmato completamente Brembo. Non solo, in MotoGP la percentuale sale al 100% della griglia e al 90% per le ruote Marchesini (brand che fa parte del Gruppo Brembo), mentre il gruppo orobico firma la presenza di almeno un componente frenante su tutte le vetture che hanno preso parte alla recentissima 24 Ore di Le Mans, senza dimenticare la fornitura di AP Racing su tutte le vetture che partecipano al campionato americano Nascar.