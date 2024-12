Brembo ottiene la certificazione per la parità di genere

In Brembo, le attività, i progetti e i processi riguardanti i temi della diversità, equità e inclusione sono integrati in un quadro complessivo che si sviluppa su tre assi principali: genere, generazione e cultura. La certificazione rappresenta un’opportunità per sistematizzare le numerose iniziative e far crescere le persone intorno a queste tematiche, mettendo in evidenza l’impegno di Brembo nel creare una cultura che valorizzi e includa le molteplici diversità.