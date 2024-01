Calcio, Italtrans fa il tris lungo la Provinciale 102

Sarà l’azienda di trasporti Italtrans ad occupare la nuova logistica che verrà realizzata a Calcio, sul margine ovest del centro abitato, in un’area compresa fra la provinciale 102 «Calcio-Covo» e la ex statale 11. L’intervento porterà alla realizzazione su una zona verde (per la quale è prevista da anni la destinazione logistica senza possibilità di produzione o trasformazione) di un capannone da 46mila metri quadri su una superficie di 92mila.

L’autorizzazione definitiva è arrivata nei giorni scorsi al termine di un lungo iter autorizzativo che ha visto anche la decisione del privato proponente di sottoporre il progetto alla Via (Valutazione impatto ambientale), sebbene ci fossero i termini per evitarla: «Siamo stati noi a chiederla e il privato ha accolto la nostra richiesta – ci tiene ad evidenziare il sindaco Elena Comendulli – non volevamo che nulla fosse lasciato al caso né, tanto meno, che si potesse dire che abbiamo avvantaggiato qualcuno». E in passato non sono mancate polemiche riguardanti l’impatto ambientale dell’intervento per il quale la Provincia aveva nel 2021 disposto l’esclusione dalla Via a cui era poi seguito un ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Legambiente. L’intervento prevedeva inoltre inizialmente una variante al Pgt con un ampliamento della superficie coperta. Su questo ampliamento l’amministrazione comunale aveva poi deciso di fare marcia indietro.

La terza piattaforma

Quella che verrà realizzata sarà la terza piattaforma di Italtrans sulla provinciale 102 fra Calcio e Covo. Queste due logistiche già attive (una sempre a Calcio, l’altra a Covo) sono raggiunte ogni giorno da molti dei suoi lavoratori in bici o in monopattino, con evidenti pericoli per la mancanza di una adeguata rete di piste ciclabile. Per questo motivo, come compensazione per la costruzione della nuova piattaforma, il Comune di Calcio ha chiesto e ottenuto da Italtrans la realizzazione di una serie di opere che ne faciliteranno l’accesso senza auto: una è il prolungamento della pista ciclopedonale sulla ex statale 11 (nel tratto che prende il nome di viale Vittoria) dal punto di interruzione all’altezza dell’area industriale di viale Europa fino alla rotatoria di fronte al casello di Calcio della Brebemi; e poi il prolungamento della pista ciclopedonale lungo la provinciale 102 (nel tratto che prende il nome di via Covo) dal campo sportivo fino alla rotonda Maestri del Lavoro che sarà finanziata in quota parte dal Comune a scomputo di quanto dovuto.

«Per quanto riguarda le strade di nostra competenza – sostiene ancora Comendulli – possiamo dire di aver fatto tutto il necessario per metterle in sicurezza. Per le altre ci stiamo muovendo in sinergia con gli altri Comuni». Il riferimento è alla provinciale 102, nel tratto fra lo stabilimento Italtrans di Calcio e quello di Covo: per la costruzione di una pista ciclopedonale il Comune spera di ottenere fondi attraverso il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).