Call center aggressivi: i consigli di Adiconsum per difendersi

È ripartita ultimamente la campagna di comunicazione di Antitrust e Arera #difenditicosi studiata per dare assistenza e consigli ai consumatori «assediati» dai call center aggressivi , anche in vista della fine tutela per l’elettricità . La campagna rappresenta uno strumento importante per contrastare il fenomeno del teleselling aggressivo, ossia le telefonate commerciali per la vendita di contratti (le più numerose su energia e gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc...).

Come imparare a difendersi

«Innanzitutto – dice Busi -, bisogna sapere che si tratta di telefonate commerciali che potrebbero rivelarsi ingannevoli o aggressive. Occorre quindi sempre prestare molta attenzione e prendere tutto il tempo necessario per approfondire, decidere, consultare una Associazione Consumatori prima di accettare il contratto. I call center sono obbligati a identificarsi chiaramente, dichiarando per conto di chi stanno chiamando e lo scopo della telefonata, quindi, anche a comunicare in che modo hanno avuto il numero telefonico a cui si sono rivolti. Quando viene proposta la conclusione di un contratto per telefono si ha diritto ad ottenere tutte le informazioni utili che servono per comprendere esattamente le caratteristiche dell’offerta. Per elettricità e gas, il venditore deve mettere a disposizione anche la Scheda di confrontabilità e la Scheda sintetica, in modo da illustrare in maniera chiara e concisa i contenuti del contratto. Inoltre si ha il diritto di ricevere una copia del contratto concluso con il venditore. La copia del contratto e la conferma del consenso sono necessarie per far valere i propri diritti in qualunque sede. I contratti conclusi per via telefonica fanno parte dei “contratti a distanza” e per questa ragione si può esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni dalla conclusione del contratto inviando al fornitore una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec».