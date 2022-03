Cassa integrazione dimezzata rispetto a gennaio: numeri da pre Covid

Per gli i ndustriali lombardi si tratta di un vero e proprio tsunami : è il combinato disposto tra caro energia e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Tanto che il Consiglio di presidenza straordinario di Confindustria Lombardia, riunitosi ieri a Milano (per Bergamo presente il presidente Stefano Scaglia), ha sottolineato che «l’attuale situazione internazionale sta imponendo nuove criticità insostenibili per le aziende: Russia e Ucraina rappresentano per le realtà industriali lombarde importanti fornitori di rottami ferrosi, nickel, antracite, ghisa, alcune ferroleghe e altro ancora».