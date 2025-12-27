Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024

C’è chi spende di più e chi di meno

La spesa media sarà di 49 euro, ma suddividendo il campione emergono delle differenze. L’importo maggiore sarà speso dalla fascia d’età che va dai 55 ai 64 anni e dagli abitanti di sud e isole, mentre sotto la media c’è la fascia 25-34 anni e gli abitanti di nord ovest e nord est. Il 14% di chi ha risposto all’indagine ha dichiarato che il budget sarà inferiore rispetto allo scorso anno, con motivazioni di natura economica: il 58% ha dichiarato che sono aumentate altre spese, il 41% di trovarsi in un periodo di difficoltà. Un rispondente su quattro ha invece dichiarato una spesa in aumento, con picchi percentuali più altri tra gli abitanti del centro Italia e di un’età compresa tra i 35 e i 54 anni.