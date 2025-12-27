Economia / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025
Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024
L’INDAGINE. Festeggiamenti più economici per il 14%. Spese più contenute al nord, picchi nel centro Italia.
Bergamo
Il budget degli italiani per il cenone di Capodanno supererà i 2 miliardi di euro, con una media di 49 euro a testa. Un valore in calo del 32% rispetto al 2024. È quanto rivela l’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca Emg Different.
Il 14% di chi ha risposto all’indagine ha dichiarato che il budget sarà inferiore rispetto allo scorso anno, con motivazioni di natura economica
In Italia sono 28,5 milioni le persone che a Capodanno si regaleranno il tradizionale cenone, vale a dire il 73% della popolazione con età compresa tra i 18 e i 74 anni. Si arriva all’86% isolando il campione dei residenti al sud e nelle isole.
C’è chi spende di più e chi di meno
La spesa media sarà di 49 euro, ma suddividendo il campione emergono delle differenze. L’importo maggiore sarà speso dalla fascia d’età che va dai 55 ai 64 anni e dagli abitanti di sud e isole, mentre sotto la media c’è la fascia 25-34 anni e gli abitanti di nord ovest e nord est. Il 14% di chi ha risposto all’indagine ha dichiarato che il budget sarà inferiore rispetto allo scorso anno, con motivazioni di natura economica: il 58% ha dichiarato che sono aumentate altre spese, il 41% di trovarsi in un periodo di difficoltà. Un rispondente su quattro ha invece dichiarato una spesa in aumento, con picchi percentuali più altri tra gli abitanti del centro Italia e di un’età compresa tra i 35 e i 54 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA