Ciclofficine, orti e stireria: raccolta fondi con Intesa per creare attività e lavoro al Villaggio solidale di Lurano

Intesa Sanpaolo lancia «Formula», nuovo progetto attivo sulla sua piattaforma «For Funding» realizzato in collaborazione con la Fondazione Cesvi, con l’ambizione di promuovere nel 2021 oltre 30 iniziative sul territorio italiano, dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. A Bergamo si è focalizzata sul Villaggio solidale di Lurano, dove una cinquantina di persone potrebbe trovare occupazione.