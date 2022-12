Comelit contro il carovita: 500 euro ai 300 dipendenti

Anche la Comelit prende iniziativa contro il carovita, premiando i suoi dipendenti. L’azienda di Rovetta punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di sistemi di videocitofonia, videosorveglianza e domotica, ha infatti deciso di riconoscere un incentivo di 500 euro netti a testa che saranno erogati nella seconda metà di dicembre ai suoi 300 dipendenti in Italia in forma di buoni cartacei per un totale complessivo di oltre 150 mila euro.