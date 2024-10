Da Onore a New York, Inntea inaugura la sua prima sede negli Stati Uniti

Inntea – società di Ingegneria italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per la gestione dell’energia rinnovabile – annuncia l’apertura di Inntea Usa Inc a New York. Questa nuova sede rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di espansione internazionale di Inntea, rafforzando la sua presenza in un mercato chiave come quello statunitense, dove la domanda di soluzioni tecnologiche avanzate continua a crescere rapidamente.

Amedeo Scandella e Simona Pezzoli, fondatori e amministratori di Inntea, commentano: «Da Onore a New York: siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura negli Stati Uniti, consapevoli delle opportunità e delle responsabilità che ci attendono. Gli Stati Uniti, con il loro rapido sviluppo e la crescente domanda di tecnologia avanzata, rappresentano un mercato perfettamente in linea con i nostri valori e il nostro modo di lavorare. Offrono un terreno fertile per stringere alleanze strategiche con l’Europa, creando nuove prospettive di crescita e collaborazione».

La nuova sede «Inntea Usa Inc» per l’azienda bergamasca rappresenta un passo cruciale per portare l’innovazione sviluppata dalla società di Ingegneria di Onore sul mercato americano, e per sostenere meglio i clienti italiani ed europei che operano negli Stati Uniti. «Abbiamo già iniziato a immergerci nel dinamismo e nell’energia di questo Paese, incontrando partner e interlocutori che condividono la nostra visione e ci incoraggiano a dare il massimo – raccontano con entusiasmo Amedeo Scandella e Simona Pezzoli –. Siamo pronti a lavorare duramente, consapevoli che il nostro know-how può fare la differenza e che potremmo raggiungere risultati ambiziosi». Inntea Usa Inc si propone di giocare un ruolo importante nella modernizzazione delle infrastrutture elettriche americane, un settore in rapida evoluzione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate dal team di Inntea.

Investimento di 2 milioni

L’apertura della nuova sede negli Stati Uniti - con un investimento previsto di 2 milioni di euro in due anni - si inserisce all’interno di un percorso di forte crescita finanziaria, strutturale e operativa dell’azienda che è passata dai 2 milioni di fatturato del 2020 ai 7 milioni del 2023, con una previsione dei ricavi nel 2024 di oltre 10 milioni di euro e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 50%.

In questi anni Inntea ha allargato il proprio portfolio clienti in mercati strategici come America, Australia e Germania, affrontando sfide globali legate alla sostenibilità e all’innovazione energetica. Ogni progetto è frutto di una stretta collaborazione con il cliente: grazie al suo know-how Inntea è in grado di rispondere alle esigenze specifiche, offrendo soluzioni su misura, combinando tecnologia d’avanguardia e attenzione alla sostenibilità.

La costante ricerca e sviluppo è un elemento fondamentale per Inntea, che monitora e implementa le tecnologie emergenti più avanzate, come Intelligenza Artificiale, Industria 5.0 e Digital Twin. Questo impegno permette all’azienda di anticipare le esigenze del mercato e di mantenere alta la competitività dei suoi clienti.