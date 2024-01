Dal cibo alle bollette, riparte la Carta acquisti

La carta è uno strumento che si affianca ad altre iniziative finalizzato a sostenere le fasce più deboli della popolazione. Per richiedere la carta acquisti basterà compilare i moduli pubblicati sul sito del Mef, dell’Inps e di Poste Italiane e presentare domanda agli uffici postali. Mentre chi aveva ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continua a rientrare nei requisiti previsti, potrà usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta. Si tratta di una carta completamente gratuita, utilizzabile negli esercizi abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas.