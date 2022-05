Design per la prima infanzia e collezione per esterni ecosostenibile: Foppapedretti torna al Salone del Mobile di Milano

Un ritorno sulla scena internazionale e prestigiosa del Salone del Mobile di Milano in grande stile per Foppapedretti, che durante questa sessantesima edizione presenta novità in tutti e tre i settori che contraddistinguono da oltre 75 anni l’azienda bergamasca. C’è il grande ritorno nel settore dei mobili da esterno, poi una collezione dedicata allo smartworking per ampliare la linea dedicata alla casa e la rivisitazione di alcuni pezzi iconici per stendere e stirare, insieme anche ad alcuni componenti di design ispirati al metodo montessoriano per la collezione di design dedicata alla prima infanzia . Novità a 360 gradi accumunate da un concetto di design ormai imprescindibile: l’ecosostenibilità. Tutte le novità presentate al Salone sono infatti realizzate con legno certificato Fsc, che proviene da foreste protette e certificate. Una filosofia di rispetto ambientale che da diversi anni riguarda la totalità dei prodotti in legno marchiati Foppapedretti, ma che si amplia anche alle fasi di lavorazione, al 100% realizzata in Italia utilizzando vernici a base d’acqua, sicure per l’ambiente, per il cliente finale e anche per i lavoratori, oltre che all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e a un innovativo metodo di riciclo della materia prima.