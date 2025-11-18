Burger button
Economia / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Elettrodomestici, corsa al bonus: «Misura spot, non un aiuto reale»

L’INCENTIVO. Da oggi - 18 novembre - si può fare domanda per accedere al contributo. I sindacati: «L’inflazione il vero problema». I prezzi più alti di un anno fa.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Scatta oggi la corsa al bonus elettromestici
Scatta oggi la corsa al bonus elettromestici

Ora è il turno del «bonus elettrodomestici» . Scatta oggi - 18 novembre - la corsa al nuovo incentivo: dalle 7 di questa mattina si apre una nuova finestra, quella per ottenere un contributo volto alla sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente. Lo si potrà fare tramite l’app «Io» o il sito internet www.bonuselettrodomestici.it. La misura consiste in un voucher che coprirà fino al 30% del costo di acquisto, fino a un massimo di 100 euro per nucleo familiare, che sale a 200 euro per i nuclei con Isee inferiore ai 25.000 euro; ogni famiglia potrà richiedere un solo bonus.

È stata predisposta una lista dei prodotti acquistabili, con specifiche riguardo ai modelli: una volta eseguita la procedura online, verrà generato un «buono» che sarà valido per 15 giorni dal momento dell’emissione; il governo ha stanziato 48,1 milioni di euro, il bonus sarà erogato sino all’esaurimento delle risorse. «I bonus in generale sono positivi perché danno un sostegno a famiglie e consumatori», premette Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, «ma questo, più che un aiuto di tipo sociale, sembra più che altro un incentivo all’acquisto e dunque uno stimolo all’economia. Evidentemente, il mercato vive una fase senza troppi slanci e si cerca un metodo per tenerlo vivo. Oggi le priorità forse sono altre: con i prezzi degli alimentari che continuano a crescere, si fatica a riempire il frigorifero, non solo a cambiarlo». Anche Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo, ha una chiave di lettura simile: «È una misura spot per cercare di dare una spinta all’economia. Non è prioritariamente un aiuto alle famiglie, c’è più pubblicità che concretezza. L’inflazione è il vero problema, su quello si fa troppo poco: il “carrello tricolore” (lanciato in passato dal governo, ndr) è presto caduto nel dimenticatoio».

Il bonus è volto all’acquisto di elettrodomestici più efficienti, e questo a lungo può comunque dare respiro ai bilanci familiari. Secondo le stime di Facile.it, cambiando apparecchio è possibile ridurre i consumi energetici fino al 68%, dunque con un risparmio in bolletta.

