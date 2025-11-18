Elettrodomestici, corsa al bonus: «Misura spot, non un aiuto reale»

È stata predisposta una lista dei prodotti acquistabili, con specifiche riguardo ai modelli: una volta eseguita la procedura online, verrà generato un «buono» che sarà valido per 15 giorni dal momento dell’emissione; il governo ha stanziato 48,1 milioni di euro, il bonus sarà erogato sino all’esaurimento delle risorse. «I bonus in generale sono positivi perché danno un sostegno a famiglie e consumatori», premette Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, «ma questo, più che un aiuto di tipo sociale, sembra più che altro un incentivo all’acquisto e dunque uno stimolo all’economia. Evidentemente, il mercato vive una fase senza troppi slanci e si cerca un metodo per tenerlo vivo. Oggi le priorità forse sono altre: con i prezzi degli alimentari che continuano a crescere, si fatica a riempire il frigorifero, non solo a cambiarlo». Anche Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo, ha una chiave di lettura simile: «È una misura spot per cercare di dare una spinta all’economia. Non è prioritariamente un aiuto alle famiglie, c’è più pubblicità che concretezza. L’inflazione è il vero problema, su quello si fa troppo poco: il “carrello tricolore” (lanciato in passato dal governo, ndr) è presto caduto nel dimenticatoio».