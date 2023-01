Finito l’effetto degli aiuti Covid, le imprese calano del 2%

Un 2022 in discesa sul fronte delle imprese orobiche: al 31 dicembre, secondo i dati della Camera di commercio, erano infatti 92.594 le sedi di imprese registrate in provincia di Bergamo, mentre le imprese attive raggiungevano un totale di 82.946, in calo di 1.766 unità rispetto all’anno precedente con una decrescita del 2,1%. In discesa anche i dati del quarto trimestre, arrivati a 1.096 iscrizioni (-9,0% su base annua), mentre le cessazioni complessive - che comprendono quelle d’ufficio e non d’ufficio - sono 1.266 (in calo dell’8,8% su base annua).