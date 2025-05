Firmato Persico il seggiolino per il record paralimpico

Anche un semplice seggiolino, sia pure hi-tech come ogni manufatto che porta la «firma» Persico, può assumere un significato che va oltre il valore del semplice oggetto. A evidenziarlo Marcello Persico , amministratore delegato di Persico Marine Aerospace, che ha accolto nel quartier generale dell’azienda a Nembro il tenente colonnello Gianfranco Paglia che lo scorso gennaio , durante la «Due Ore No Limits» a Lago di Tesero, ha percorso 11,680 km in due ore con la sua sit-ski , stabilendo un record mondiale nello sci di fondo paralimpico. Per realizzare l’impresa, ha utilizzato la sua speciale sit-ski, una sorta di slitta costituita da un sedile sospeso sopra due sci che permette alle persone con disabilità fisica di praticare sci alpino o fondo. Per l’occasione è stata montata una seduta speciale, un pezzo unico, progettato dal team Persico che lavora allo sviluppo delle barche da record e ai pezzi che poi vengono montati sui satelliti che vanno nello spazio.

In fibra di carbonio

Costruito interamente in fibra di carbonio e Kevlar, il seggiolino pesa poco più di un chilogrammo ed è stato realizzato su misura per Paglia. «Il lavoro è stato fatto durante il periodo natalizio - spiega Marcello Persico -. Per progettarlo sono state impiegate tecnologie avanzate come la scansione 3D e il reverse engineering (processo che permette di analizzare nel dettaglio la progettazione di una parte di prodotto, ndr) , così da garantire una perfetta aderenza alle esigenze tecniche e fisiche dell’atleta». Lo stampo è stato realizzato in meno di 48 ore, consentendo di procedere rapidamente con la laminazione, la verniciatura e le finiture finali.

«Un lavoro di alta precisione e grande impegno, al servizio dello sport paralimpico, ma soprattutto al servizio di una persona, un atleta e della sua sfida straordinaria» aggiunge Marcello Persico.

