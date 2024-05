Gewiss Stadium, per il campo sempreverde tanta tecnologia

Sistemi di ventilazione

A mantenere il microclima interno dello stadio, invece, ci pensano i sistemi di ventilazione a scomparsa prodotti da Wlp, un’azienda del gruppo altoatesino Hti. E proprio la sede di Hti a Vipiteno è stata una delle mete del primo «Open Mind Tour» organizzato da Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Centro, non a caso intitolato «La Vertical Valley»: accanto al quartier generale di Hti, infatti, il tour è passato per il Noi TechPark di Bolzano, incubatore di startup e sede dei laboratori di ricerca dell’università cittadina, e per Microgate, azienda specializzata nei sistemi di controllo per telescopi e nei cronometri professionali.«I nostri sistemi di ventilazione di nuova generazione, che rappresentano una revisione dei cannoni da neve di Wpl pensati per le piste da sci, vengono impiegati da tempo nello stadio di Bergamo. Il loro scopo è quello di raffrescare l’aria in estate e di rimuovere le muffe d’inverno», spiega Maurizio Todesco, direttore della comunicazione per Hti. Il sistema attivo al Gewiss Stadium funziona creando uno schermo idrico composto da gocce d’acqua che proteggono il campo da calcio dai raggi solari, abbassando la temperatura dell’erba e mantenendone il colore verde. D’inverno, invece, il campo da gioco viene riscaldato, perciò il soffio dei maxi-ventilatori ha un altro scopo: quello di spazzare via dalle lamine fogliari la rugiada, nella quale possono annidarsi dei microfunghi potenzialmente pericolosi per la salute dell’erba. «Le nostre soluzioni sono completamente made in Italy e stanno riscontrando un certo successo sul mercato sportivo. Accanto allo stadio dell’Atalanta, la nostra tecnologia è stata implementata anche al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove gioca il Sassuolo. L’obiettivo è quello di mantenere sempre in perfette condizioni i campi di gara e allenamento delle squadre di Serie A», conclude Todesco.