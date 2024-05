Gli italiani faticano alla fine del mese, pesa l’incertezza

La situazione economica delle famiglie italiane nell’ultimo anno ha registrato un lieve miglioramento. Ma oltre la metà della popolazione, circa il 57%, ha ancora difficoltà a far quadrare i conti alla fine del mese. Tanto che bollette (33,1%), affitto (45,5%) e rate del mutuo (32,1%) rappresentano i maggiori problemi per molti nuclei. E mentre cresce la fiducia verso le istituzioni, quella relativa a condizioni economiche e sociali future rimane ancora bassa.

Anche se il 40,9% dei cittadini afferma che la situazione economica personale e familiare negli ultimi 12 mesi è rimasta stabile, circa un italiano su tre per arrivare alla fine del mese si vede costretto ad attingere ai risparmi (il 36,8%) o a chiedere aiuto alla famiglia di origine (32,1%). Quattro su 10 (il 42,7%), poi, deve pagare in rate e quasi 3 su 10 (il 28,3%) a rinunciare a cure, interventi dentistici o controlli medici.

Toccati i risparmi

È un quadro complesso quello che emerge dalle indagini campionarie del Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes, presentato a Roma. Un quadro in cui «incertezza e instabilità sono diventate la norma in grado di condizionare ogni nostra possibilità di ulteriore sviluppo» ha commentato il presidente dell’istituto di ricerca, Gian Maria Fara. Anche se il 40,9% dei cittadini afferma che la situazione economica personale e familiare negli ultimi 12 mesi è rimasta stabile, circa un italiano su tre per arrivare alla fine del mese si vede costretto ad attingere ai risparmi (il 36,8%) o a chiedere aiuto alla famiglia di origine (32,1%). Quattro su 10 (il 42,7%), poi, deve pagare in rate e quasi 3 su 10 (il 28,3%) a rinunciare a cure, interventi dentistici o controlli medici.