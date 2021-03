Ibra, relax a Sanremo a bordo del Corsaro Riva

Uno shopping di qualità ed eleganza nel business dei luxury-yacht, da grande armatore appassionato di barche quello di Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi cinque anni ha navigato a bordo di due gioielli della maison bergamasca Riva (Ferretti Group). Prima il meraviglioso «Domino 88», un coupé di poco meno di 27 metri di lunghezza e di enorme di appeal e successo di mercato, e a seguire sull’onda di un «Corsaro 100», yacht capolavoro di poco più di 30 metri della linea Flybridge e presentato ufficialmente a Montecarlo nel maggio del 2017. Due imbarcazioni entrambe costruite nel plant spezzino Riva di La Spezia, in quanto non in linea a Sarnico per dimensioni, dove si producono barche sino al «Virtus» di 20 metri. E così l’asso svedese, star in questi giorni alla corte di Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo, ha driblato i resort a 5 stelle della riviera di Ponente e di Montecarlo, optando per rilassarsi nelle pause della kermesse canora ancorato in compagnia di amici al porto di Sanremo a bordo del suo sontuoso «Corsaro 100» Riva battezzato «Unknown» e varato nell’estate 2018.